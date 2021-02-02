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Патогенез

Вирус реплицируется внутри клеток полости глотки и носа, прежде всего в миндалинах. Оттуда происходит распространение инфекции по лимфе, поражающее костный мозг. Большая часть животных на этом этапе проявляет активную реакцию иммунной системы, благодаря которой распространение инфекции останавливается. У некоторых особей заболевание продолжает протекать латентно, при этом сохраняется присутствие вирионов внутри тканей костного мозга.

Если репликация возбудителей происходит более интенсивно, это приводит к попаданию инфекции в кровеносную систему. Далее вирусные организмы распространяются с током крови по тканям лимфы, в органы дыхания, слюнные железы. На описываемом этапе вирус выделяется во внешнюю среду и переходит на других носителей. Если кошачий организм формирует интенсивный иммунный отклик, вирус перестает активно размножаться, но присутствует в крови на протяжении временного промежутка от двух суток до двух месяцев.

У кошек, организм которых не справляется с вирусом, наблюдается прогрессирующая инфекция. Заболевшее животное проявляет комплекс признаков заболевания и инфицирует других особей при контакте. Течение заболевания зависит от возраста, состояния иммунной системы и количества инфицирующих вирионов, попавших в организм пушистого пациента.

Признаки лейкоза

После инфицирования симптомы лейкоза у кошек не бывают ярко выражены и напоминают начало любого другого заболевания: отсутствие аппетита, сильная слабость, вялость и апатия. Позже наблюдается резкое снижение веса, стойкая диарея, вызванная активным ростом бактерий или грибков, желтушность кожи, склер и слизистых оболочек, рецидивирующие конъюнктивиты и риниты.

Увеличение лимфатических узлов, лихорадка, воспалительные процессы в деснах, появление судорог и наличие крови в кале, развитие сердечной недостаточности – это уже более грозные признаки развивающейся болезни, которая повлечет за собой возникновение вторичных инфекций и опухолевых образований в любых органах (например, лимфомы с нарушением функции почек, печени, лимфолейкоза с вовлечением в разрушающий процесс костного мозга, гломерунефрита и др).

Владелец животного едва ли сможет самостоятельно дифференцировать лейкоз своей кошки от других заболеваний, поэтому при появлении у питомца каких-либо тревожных симптомов необходимо немедленно обратиться к ветеринарному врачу!

Ваш любимец хандрит? У кошки воспалены десны, появились незаживающие язвы на слизистой? Чиханье, кашель, насморк, слабость не проходят в течение долгого времени и плохо поддаются домашнему лечению? Возможно это признаки вирусного лейкоза. Следует принять кардинальные меры!

Способы передачи вируса

Вирус высококонтагиозен – свойство инфекции передаваться от больных животных к здоровым. Передаётся он от больного животного здоровому при следующих условиях:

контакт со слюной, мочой, фекалиями носителя, выделениями из его носа или глаз;

укусы во время драки или игры;

через общую посуду, игрушки, лежанки;

половым путём;

внутриутробно от матери к котятам (как правило такие малыши не выживают);

через укусы блох;

на выставке при пользовании общими вещами или близким нахождением рядом с больным собратом;

после посещения хозяином дома, где живёт лейкозный кот, или приюта, не меняя одежду;

в клинике, где не проводится тщательная санобработка инструментов и стола после каждого пациента.

Наибольшее распространение гемобластоза отмечают в скученных кошачьих прайдах, в так называемых бабкиных квартирах, в приютах, а также в подвалах, где обитают бездомные особи.

Подробная лекция от ветеринара о лейкозе у кошек:

Лечение лейкоза у кошек

Способ лечения подбирается только после качественной дифференциальной диагностики

Важно выявить, какие органы уже поражены злокачественными новообразованиями. К сожалению, вылечить заболевание полностью не представляется возможным, однако с помощью современных медикаментов можно продлить жизнь питомцу

Знакомая взяла котёнка из приюта, который постоянно болел. Не успевали лечить один недуг, как появлялся другой. В итоге кошку повезли на полное обследование. Анализ крови показал наличие лейкоза, что очень расстроило мою знакомую. Кошечку всё время рвало, она не вставала и не могла сходить в туалет. Ветеринар посоветовал комплексное лечение, включающее в себя противовирусные и другие препараты. Врач рекомендовал также сделать повторный анализ крови, который не подтвердил наличие лейкоза. Что послужило причиной подобного состояния животного, так и не понятно. Как оказалось, первый результат анализа был ложноположительным, поэтому сдавать кровь рекомендуется 2 раза. Что спасло кошку, так до сих пор и не ясно. Однако нужно помнить, что лучше перестраховаться и сдать анализ крови дважды, чем потом жалеть об упущенном времени.

Методы диагностики

Определить вирусную инфекцию можно с помощью ПЦР диагностики и иммуноферментного анализа крови. Также существует специальный тестер, позволяющий выявить лейкоз в домашних условиях. Такой метод не даёт 100% достоверного результата, однако помогает заподозрить присутствие патогена в организме. Данный способ определяет наличие характерных антител в крови животного. Процедуру проводит ветеринар, который приносит с собой специальный тестер. После забора крови врач должен выждать 15 минут. Две окрашенные полосы свидетельствуют о положительном результате, одна — об отрицательном.

Экспресс-тест для определения лейкоза у кошек позволяет выявить вирус в домашних условиях

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) в данном случае является более эффективной. Она позволяет выявить ДНК вируса в крови питомца и поставить точный диагноз. Иммуноферментный анализ (ИФА) основан на определении антител, которые формируются при внедрении чужеродных агентов. При этом также можно выявить стадию патологического процесса.

Общий анализ крови применяют для определения состояния организма в целом. При лейкозе изменяется количество лейкоцитов, повышается скорость оседания эритроцитов и снижается гемоглобин.

Анализ крови является главным способом диагностики при подозрении на лейкоз

Вспомогательным методом исследования является УЗИ. Ультразвуковая диагностика позволяет определить увеличенные лимфоузлы, а также опухоли. Такой способ помогает врачу выявить поражённые области и даёт возможность подобрать необходимый способ лечения. Дополнительно также может применяться МРТ. Магнитно-резонансная томография даёт возможно определить даже небольшие опухоли.

УЗИ позволяет выявить опухоли у кошек

Терапевтическая тактика

На начальных стадиях развития заболевания применяют иммуностимулирующие средства, которые являются бесполезными в запущенных случаях. При этом назначают Интерферон, который активизирует защитные силы организма на борьбу с вирусом, в результате чего можно продлит жизнь питомцу. Однако такой медикамент эффективен не в каждом случае.

Интерферон может применяться на начальных стадиях заболевания

Ввиду того что вирус лейкоза схож по свойствам с ВИЧ, нередко назначают препарат Азидотимидин, который применяют для поддерживающей терапии людей с иммунодефицитом. Этот медикамент подавляет размножение патогена, улучшая общее самочувствие. Лекарство применяют для терапии не только ВИЧ-инфицированных людей, но и используют при борьбе с лейкозом у кошек. Схожим по действию является препарат Ралтегравир, который позволяет продлить жизнь больного питомца.

При присоединении вторичной инфекции назначают антибиотики. Для быстрого устранения бактериального очага применяют Амоксиклав, Ципровет, Синулокс и др. Указанные препараты следует давать больному животному курсом не более 7–10 дней.

Амоксиклав способствует устранению очага инфекции

При непроходимости кишечника, которая часто возникает при поражении злокачественным процессом органов ЖКТ, прибегают к хирургическому вмешательству. Операцию нередко сочетают с химиотерапией, позволяющей снизить прогресс роста опухоли. В сочетании с указанными методами важную роль играет диета, дающая возможность улучшить состояние питомца. При этом исключается вся пища, не прошедшая термическую обработку. Корм перетирается до пюреобразного состояния и даётся питомцу 3–4 раза в день.

Существует 3 вида лейкоза у кошек:

Грудной полости. В области груди собирается жидкость, в результате которой забивается пищевод и трахея. Все это провоцирует удушье, сложности с дыханием. Брюшной полости. Визуально данный вид подобен обычному расстройству желудка, у кошек пропадает аппетит, появляется желтуха, общее обезвоживание, задержки стула. Кошки очень быстро худеют. Многоочаговый. Опасный вид, поражающий сразу несколько внутренних органов. Лечение очень тяжелое, при этом полностью излечиться не получится. У кошки просто добавиться немного времени для жизни, но смерть неизбежна.

Кроме видов лейкоза, есть три формы течения патологии:

Персистентная – при инфицировании вирусные формы влияют на иммунитет, подавляют его, кошка не в состоянии самостоятельно справиться с заболеванием. С такой формой патология быстро развивается, после чего наступает летальный исход.

Транзиторная – появляется при нормальном общем состоянии кошки, питомец может побороть заболевание самостоятельно. Вирус появляется в моче и слюне кошек на протяжении 2-3 месяцев, после чего пропадает.

Латентная – болезнь поражает жизненно важные органы, через некоторое время проникает в кровь, что сбивает кровообращение.

Как видно лейкоз страшная и опасная патология, нередко приводящая к смерти. Спасти питомца можно, если знать основные симптомы и лечение лейкоза у кошек.

Лечение и профилактика

На сегодняшний день лекарства, уничтожающего вирус не существует, поэтому наиболее эффективной защитой от вируса является вакцинация животных. Прививка делается котятам однократно. Взрослые животные должны вакцинироваться один раз в год. При этом, предварительно делают тест на лейкоз. Если болезнь уже есть, но протекает в латентной форме, то введение ослабленной вакцины может привести к активизации вируса.

Лечение вирусного лейкоза у кошек заключается в оказании им симптоматической помощи. Но, нужно сказать, что и оно бывает эффективным и позволяет отодвинуть трагическую развязку на несколько лет, путем поддержания иммунитета на высоком уровне. Основные ее моменты таковы:

Начинают лечить с назначения иммуностимулирующих препаратов. Их перечень составляется врачом с учетом состояния больного. Для поддержания иммунитета обычно используют те же препараты, что и при лечении ВИЧ-инфекции. Это может быть Интерферон, Азидотимидин (АЗТ), Ралтегравир. Качественное полноценное питание имеет не последнее значение в поддержании хорошего иммунного статуса животного. Все продукты надо подвергать тепловой обработке, чтобы исключить риск попадания различных возбудителей в ослабленный организм вместе с едой.

Лейкоз у кошек имеет симптомы вторичных заболеваний, и лечение должно быть направлено именно на их устранение.

Хороший эффект имеют переливания крови и антианемическая терапия. Если на почве вирусной лейкемии уже развилось онкологическое заболевание, то применяют химиотерапию. Во многих случаях удается приостановить патологический процесс. При достижении стабильного состояния, необходимы регулярные посещения лечащего врача. Он корректирует иммуностимулирующую терапию, делает тест для оценки состояния здоровья животного. Больную кошку необходимо держать на пожизненном карантине, для того, чтобы она не могла заразить других животных. В свою очередь, у нее есть риск получения сторонней инфекции от окружающих животных. Необходимо также содержать в чистоте ее место, мыть миску, лоток, игрушки.

Исследования показали, что вирусный лейкоз у кошек не передается человеку. Лейкоз человека имеет невирусную природу. Это, скорее всего, генетические нарушения хромосомного аппарата, проживание в районах с повышенным уровнем радиации.

При активном развитии вируса, прогноз заболевания неблагоприятный или осторожный. Все зависит от того, как долго удастся поддержать иммунитет животного в хорошем состоянии. Но даже при самых оптимистических прогнозах, максимальная выживаемость не превышает четырех лет.

В настоящее время мы гораздо больше можем сделать для профилактики заболевания, чем для его успешного лечения. Не забывайте об этом. Вовремя прививайте ваших любимцев и ежегодно делайте экспресс-тест на лейкоз.

Что такое вирусный лейкоз кошек

Кошачий лейкоз вызывает вирус FeLV – вирус, который приводит к развитию опухолей.

Его опасность состоит в том, что у зараженных кошек могут развиваться тяжелые болезни несовместимые с жизнью.

Как действует вирус FeLV

Попав в организм кошки, вирус лейкемии активно размножается. Затем он внедряется в ткани костного мозга и разрушает генетический код лейкоцитов – белых кровяных клеток. Пораженные вирусом клетки больше не могут выполнять свою защитную функцию.

Разрушающее действие инфекции проявляется следующими симптомами:

Угнетение иммунитета. У зараженных животных резко падает сопротивляемость организма. Они чаще болеют. Заболевания протекают более тяжело, чаще возникают осложнения.

Неоплазия. Возрастает вероятность онкологических заболеваний.

Анемия. В крови резко уменьшается число эритроцитов – красных кровяных телец.

Патологическое течение беременности: выкидыши, мертворожденные котята, рассасывание плода.

Главная опасность заболевания – протекает бессимптомно, имеет длительный инкубационный период.

Точная диагностика возможна только в запущенной стадии болезни.

Что происходит в организме кошки после встречи с вирусом

Возможны следующие варианты течения болезни:

Временная. После заражения организм кошки с сильным иммунитетом вырабатывает антитела, подавляет действие вируса. Происходит полное самоизлечение в течение 2-60 дней.

Скрытое носительство. Возникает у животных с сильным иммунитетом. Кошка чувствует себя хорошо. Вирус содержится в тканях животного, но не размножается и не активируется. Питомец представляет опасность для своих сородичей. Возможен переход в стадию болезни в результате стресса, снижения защитных сил организма, ухудшения условий питания и содержания.

Форма репликации. Лейкоциты с нарушенным генетическим кодом разносят вирус по организму животного. Вирус попадает в костный мозг. Появляются опухоли, развивается анемия, рак мозга, заболевания ЖКТ, мочеполовой и дыхательной системы.

Нетипичный ответ. Такое состояние возникает у кошек с неплохим иммунитетом. Вирус локализуется в каком-то одном органе и не распространяется по всему организму.

В зависимости от места локализации лейкоз бывает: многоочаговый, в брюшной полости, в грудной клетке, в нервной системе.

Диагностика

Так как специфических симптомов лейкоз кошек не имеет, дифференцировать его от других заболеваний бывает крайне сложно. Для постановки верного диагноза в ветеринарных клиниках ВетОстров применяют следующие виды диагностики:

Анализ крови

Поскольку одним из частовстречающихся признаков заболевания является анемия, необходимо проводить контроль состояния крови не только для диагностики, но и для составления плана лечения. Также очень важно количество лейкоцитов в крови животного, так как при лейкозе оно может серьезно изменятся. То же самое касается биохимического анализа крови, так как при данном заболевании могут страдать такие органы, как печень и почки, работу которых необходимо поддерживать.

УЗИ грудной и брюшной полости

Как было сказано выше, лейкемия часто провоцирует появление злокачественных опухолей, некоторые из которых могут быть найдены на ультразвуковом исследовании. Так же по УЗИ можно судить о наличии жидкости в грудной и брюшной полостях.

ИФА диагностика может применяться для определения антител к вирусу лейкоза.

ПЦР диагностика является наиболее достоверным способом диагностировать заболевание, однако стоит помнить, что однократный отрицательный результат не является гарантией здоровья вашего любимца. Также существует 2 вида пцр диагностики: пцр формы вируса — носительство и пцр формы болезни.

В ветеринарной клинике ВетОстров имеется специальный экспресс — тест на обнаружение инфекции, занимающий всего 15 минут. При отрицательном тесте, но подозрении на заболевание, лучше дополнительно провести диагностику методом ПЦР, так как в некоторые периоды болезни тест к инфекции не чувствителен.

Для эффективной диагностики лучше проводить исследование на вирус лейкемии двумя разными способами двукратно с интервалом 6 недель, так как, во-первых, при разных стадиях болезни более эффективно свое исследование, а во-вторых, заболевание может как регрессировать, так и прогрессировать.

Формы течения и виды лейкемии

Кошачья лейкемия, попадая в организм начинает активно размножаться в тканях организма животного, костный мозг вирус атакует после. На данном этапе течения болезни, еще возможна вакцинации для излечения. При проникновении вируса в косный мозг, шансов излечить животное практически нет. Существуют разные формы лейкоза.

При временной стадии болезнь еще ни достигла мозга, а организм кошки обладает достаточно сильной защитой, ее иммунитет может уничтожить непрошеного гостя. Хотя случается это достаточно редко.

Во время латентной стадии (скрытная форма) вирус может долгое время обитать в тканях организма. Состояние кошки не ухудшается.

При репликации болезни лейкоз, иммунитет уже не способен предотвратить попадания вируса в мозг. Пораженные лейкоциты расходятся по организму, вызывая обычные болезни, которые в дальнейшем приобретают хроническую форму. В первую очередь страдает пищеварительный тракт, кожные покровы, дыхательная система.

Последняя разновидность формы лейкоза – это нетипичная реакция тела. Когда иммунитет не позволяет в полной мере оказывать негативное влияние на все части организма. Болезнь оседает и развивается в одном из других органах.

Вторичные заболевания вызываемые вирусом

Лейкемия очень опасна именно провоцирование вторичных болезней. Общее самочувствие питомца резко ухудшается.

Из-за понижения сопротивляемости организма животное подвержено многим заболеваниям. Самым распространенным осложнением лейкоза у кошек считается анемия, при развитии которой нарушается процесс образования крови. Из-за повреждения клеток головного мозга, может развиться неоплазия — процесс образования опухолей.

Симптомы лейкоза у кошки

Лейкоз у кошек опасен тем, что его признаки не всегда можно обнаружить сразу. Он может быть в организме животного длительное время и никак не проявляться. Дело в том, что инкубационный период может занимать длительный период – от двух месяцев до 5-6 лет.

Важно! Желательно регулярно проверять кошку у ветеринарного специалиста – 2 раза в год. При осмотре врач может взять анализ крови, мочи и кала

В начале лейкоза в крови животного обнаруживается увеличенный уровень белых кровяных клеток (лейкоцитов) и лимфоцитов.

При лейкозе у кошек отмечается резкое снижение иммунитета. У зараженного животного могут возникнуть различные серьезные болезни, которые могут иметь тяжелое и осложненное течение. При этом может наблюдаться склонность к рецидивам.

Помимо этого могут проявляться и другие дополнительные симптомы:

у кошки могут отмечаться частые повышения температуры тела;

полное отсутствие интереса к различным подвижным и активным играм;

животное постоянно спит;

снижение аппетита или полный отказ от еды;

частые простудные болезни;

проблемы с органами пищеварительной системы;

достаточно часто у животных проявляется повышенное слюнотечение. Это связано с тем, что вирусный организм проникает в слюнные железы и провоцирует расстройство их функционирования;

увеличение размеров лимфатических узлов;

бледный цвет слизистых оболочек.

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Лечится ли лейкоз у кошек

К сожалению, специфического лечения лейкоза не существует.

Нет лекарства, которое способно полностью уничтожить вирус и последствия его действия.

85 % кошек, которым поставлен этот диагноз, умирают в течение трех лет после начала болезни.

Все медицинские назначения для таких животных направлены на улучшение их состояния, укрепление иммунитета и защиту от рецидива вторичных инфекций.

Инфицированных животных необходимо стерилизовать и кастрировать, перевести на пожизненный карантин. В некоторых случаях ветеринары советуют усыплять больного питомца.

Лечение лейкоза сводится к снятию симптомов вторичных заболеваний, обеспечению качественного питания, иммуностимулирующей терапии. Для этого используют антибиотики, противораковые препараты, иммуностимуляторы.

Обычные иммуностимуляторы (Интерферон, Ралтегравир) в случае с лейкозом не дают ожидаемого эффекта, поэтому ветеринары не используют их в своей практике.

Хорошо зарекомендовал себя импортный препарат нового поколения Virbagen Omega, который существенно снижает кошачью смертность.

В сложных случаях может потребоваться переливание крови и хирургическое вмешательство. Рак крови у кошек, лимфосаркомы лечатся с использованием химиотерапии, что позволяет приостановить течение заболевания.

К сожалению, периоды ремиссии после сеансов непродолжительные, кошкам потребуются повторные процедуры.

Лечебно-профилактические мероприятия

Эффективное лечение лейкоза кошек не разработано. Лечебные процедуры облегчают состояние животного, незначительно продлевая ему жизнь без полного выздоровления.

Важно: больное животное является вирусоносителем и распространяет вирус в окружающей среде, становясь опасным для здоровых кошек! Животное изолируют!

Основные лечебные меры направлены на:

сдерживание развития бактериальных инфекций (антибиотики широкого спектра действия, витаминно-минеральные комплексы);

снижение активной функции иммунитета (иммуносупрессоры и переливание крови);

замедление образований опухолей в организме (противораковые средства, лучевая и резонансная терапия).

К основным профилактическим мерам относят:

своевременная вакцинация;

изоляция больных особей;

проведение дезинфекции помещений (особенно в питомниках);

ограничение контактов домашних животных с бродячими.

Первая вакцинация проводится котятам в 12 недель после отрицательного теста ELISA. Ревакцинация через две-три недели, далее ежегодно (лучше через 11 месяцев).

Профилактические мероприятия

Главное средство профилактики заболевания – это вакцинация.

Схему прививок назначает ветеринарный врач.

Перед введением вакцины необходимо сдать ИФА анализ крови и повторить его через 12 недель.

Прививать можно только питомцев с двойным отрицательным результатом. Обычно первичная вакцинация проводится двукратно с интервалом не более 4 недель.

Эффективность вакцины сохраняется до 12-14 месяцев. Ревакцинацию назначают ежегодно с одновременным проведением экспресс-тестов на вирус FeLV.

В отечественной ветеринарии используются следующие препараты: “Лейкоцел 2”, “Purevax FeLV”, “Леоминор”, “Лейкофелиген”.

В основе всех вакцин – убитый штамм вируса лейкоза. Котята от привитых кошек получают иммунитет с молоком матери. Но этот эффект кратковременного действия, поэтому все потомство старше 8 месяцев необходимо прививать.

Кроме прививок необходимо уделять внимание рациону питания и условиям содержания питомца. Рекомендуется часто стирать подстилку кошки в горячей воде с моющими средствами, проводить уборку помещений с использованием дезинфицирующих растворов, не допускать контакта животного с уличной обувью и одеждой хозяина

Рекомендуется часто стирать подстилку кошки в горячей воде с моющими средствами, проводить уборку помещений с использованием дезинфицирующих растворов, не допускать контакта животного с уличной обувью и одеждой хозяина.

Ветеринары советуют иметь сменный комплект одежды, если вы регулярно посещаете места с другими животными: приюты, гостиницы, питомники.

Также необходимо тщательно мыть руки с мылом и обеззараживать их после контакта с чужими и уличными животными. Так можно защитить своего любимца от опасного заболевания.

Советы от профессиональных ветеринаров:

Не берите нового питомца в дом, в котором уже живут кошки, без проведения теста на вирус FeLV.

Привитым кошкам ежегодно делайте экспресс-тесты и ревакцинацию.

В районах с неблагоприятной эпидемической ситуацией – ограничивайте доступ животного на улицу.

Заведите каждому питомцу свой лоток для туалета, лежанку и миски для корма и воды.

Если ваша кошка умерла от лейкоза, проведите полную дезинфекцию в доме перед тем, как завести нового питомца.

Не давайте контактировать своему коту с уличными животными и изолируйте его от сородичей на приеме у ветеринара – используйте для этого сумки-переноски и клетки.

Требуйте у заводчиков результаты тестов на вирусы до того, как приобрести у них питомца.

Если вы подобрали кошку на улице или взяли в приюте, незамедлительно покажите ее ветеринару и сдайте кровь на наличие вирусов.

Соблюдайте график прививок, не забывайте о ежегодной ревакцинации.

Следуйте этим советам и вы убережете своего любимца от страшного и коварного заболевания, а он будет долгие годы дарить вам радость.

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Формы и типы вирусного лейкоза у кошек

У больной кошки, может быть один или сразу несколько вирусных штаммов. В зависимости от того, насколько у животного сильный иммунитет, лейкемия может иметь несколько форм течения:

транзиторную. Это начальная форма болезни, которая развивается до момента поражения костного мозга. В редких случаях на этом этапе сильный иммунитет питомца может выработать антитела, которые полностью уничтожат вирус. У такой кошки вырабатывается пожизненный иммунитет к данному заболеванию и она перестает быть источником опасности для других кошачьих;

латентную. Эта разновидность течения заболевания проявляется у животных с сильной иммунной системой. Кошка является носителем вируса, он есть в ее организме, но при этом вирус не активен и не размножается;

персистентную. При этой форме заболевания вирус уже поразил костный мозг и уничтожил иммунную систему кошки. У животного начинается анемия и другие признаки развивающегося белокровия. Больше всего страдает дыхательная система, ЖКТ, кожные покровы и мочевой пузырь.

Лейкоз также дифференцируют по месту локализации. Он бывает:

грудным. Для него характерно скопление жидкости в легких, которое приводит к удушью питомца. Чтобы поставить точный диагноз и отличить симптоматику этого типа лейкоза от влажного инфекционного перитонита требуется полная диагностика больной кошки;

брюшным. Лейкоз характеризуется поражением ЖКТ, но при этом имеет сходство с расстройством желудка и желтухой. Со временем у животного развивается обезвоживание, кахексия и запор;

многоочаговым. Этот тип белокровия поражает сразу несколько систем и приводит к быстрому летальному исходу в связи с трудностями диагностирования.

Для определения типа болезни и подбора терапевтической методики, следует провести полную диагностику организма.

Профилактика заболевания

Лучшим средством защиты кошек является вакцина от вирусного лейкоза. Наиболее часто используется американский препарат Лейкоцел и французская вакцина Purevax FeLV.

Иммунная защита формируется через 21 день после прививки и поддерживается на необходимом уровне в течение 1 года.

К дополнительным мерам профилактики вирусной лейкемии кошек стоит отнести:

недопущение свободного выгула котов без присмотра владельцев;

тщательное соблюдение санитарно-гигиенических правил содержания животных;

изоляция кошки при выявлении подозрительных признаков заболевания;

ограничение питомца от контакта с незнакомыми особями;

вязка кошки только с вакцинированным самцом;

соблюдение правил личной гигиены и содержание в чистоте кошачьего лотка, подстилки, игрушек, посуды;

обеспечение полноценного питания и достаточных физических нагрузок;

проведение своевременных обработок от кишечных гельминтов и эктопаразитов;

минимизация стрессовых факторов.

Ветеринарные специалисты советуют 2 раза в год проводить полное обследование кошек на предмет наличия скрытых патологий. Это поможет своевременно выявить заболевание и предпринять все возможные меры, которые исключат развитие осложнений и помогут прожить питомцу долгую и полноценную жизнь.